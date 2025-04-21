بتكلفة 140 مليون جنيها .. رصف طريق الشوابكة بمركز الحسينية

إطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من المهندسة سلوى سامي، رئيسة الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا على معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف طريق الشوابكة بمركز الحسينية بطول ٢٠ كيلو متر وبتكلفة ١٤٠ مليون جنيهاً.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سلوى سامي، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق الشوابكة بمركز الحسينية بطول ١٧ كيلو متر و بنسبة تنفيذ ٩٥٪ ، مؤكدة أنه جاري إستكمال الأعمال النهائية للمشروع تمهيدًا لتسليمه ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

شدد المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع رئيسة الادارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا بإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ أعمال لسرعة دخولهما الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.