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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على القنوات الناقلة لـ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

فريق نانت الفرنسي لكرة اليد
فريق نانت الفرنسي لكرة اليد
منتصر الرفاعي

تنقل قنوات أون سبورت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وذلك بعد حصولها على حقوق بث البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قناة أون سبورت، على تقديم تجربة لعشاق كرة اليد في مصر والوطن العربي، خاصة مع مشاركة عدد من النجوم المصريين ضمن صفوف الأندية الأوروبية.

وتنطلق مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، حيث يلتقي فريق ماجديبورج الألماني مع فيزبريم المجري في مواجهة قوية تقام في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي نفس اليوم، يواجه نانت الفرنسي فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي يحرس عرينه النجم المصري محمد علي، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستكمل مواجهات الذهاب يوم الخميس 24 أبريل الجاري، بمباراة بيك سيجد المجري أمام برشلونة الإسباني في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، تليها مباراة فوكس برلين الألماني ضد ألبورج هاندبولد الدنماركي في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب النجم المصري يحيى الدرع، لاعب فيزبريم المجري، عن مواجهات فريقه بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الأقوى على مستوى الأندية، حيث تجمع بين نخبة من أفضل الفرق والنجوم في صراع للفوز باللقب الأغلى في القارة العجوز.

قنوات أون سبورت دوري أبطال أوروبا لكرة اليد كرة اليد يحيى الدرع

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