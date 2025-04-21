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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كشف أثري في الإمارات يعود إلى العصر الحديدي قبل 3 آلاف عام

كشف أثري في الإمارات
كشف أثري في الإمارات
قسم الخارجي

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين عن كشف أثري في منطقة العين يعود إلى العصر الحديدي قبل 3,000 عام، ويرجح أنها تضم أكثر من مئة مدفن مع مجموعة غنية من المقتنيات الجنائزية، ما يكشف فصلاً غير معروف من تراث الدولة الغني.

كشف أثري في الإمارات

وجاء الإعلان عن الكشف الأثري في الإمارات، بحسب البيان الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وهو أول كشف لمدافن تعود إلى العصر الحديدي في منطقة العين، والتي اكتشفت من خلال متابعة المشاريع التطويرية في المنطقة، بالتعاون مع الحرس الوطني في تحديث السياج الحدودي مع سلطنة عمان.

كشف أثري في الإمارات

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جابر صالح المري،: "يُسهم هذا الاكتشاف في تغيير فهمنا لتاريخ الإمارات، لطالما كانت تقاليد الدفن في العصر الحديدي لغزاً بالنسبة إلينا، والآن، باتت بين أيدينا أدلة ملموسة من شأنها أن تُتيح الفرصة لاستكشاف والتعرُّف على حياة وعادات الأشخاص الذين عاشوا هنا منذ 3,000 عام. وتدعم هذه الأدلة جهودنا للحفاظ على تراث أبوظبي وتعزيزه وحمايته، وضمان استمراره للأجيال المقبلة".

وتعرَّضت المدافن المكتشَفة لعمليات نهب في عصور قديمة، ما أدّى إلى العثور على الرفات في حالة هشة، ولضمان التعامل معها بأقصى درجات العناية والاحترام، شارك فريق متخصِّص في دراسة العظام البشرية في عمليات التنقيب والحفظ.

وستكشف التحاليل المخبرية معلوماتٍ تتعلَّق بالعمر والجنس والصحة، ويُتوقَّع أن تسلِّط تحاليل الحمض النووي الضوء على العلاقات الأسريَّة وحركات الهجرة في ذلك الوقت.

وتشير بعض قطع المجوهرات الذهبية الصغيرة التي نجت من السرقة في العصور القديمة إلى نوعية المقتنيات الجنائزية المدفونة، وهي تشمل عناصر مزخرفة وغنية، تشكِّل جزءاً من الزوادة الجنائزية، وهي تُظهِر حِرفية عالية الجودة في مجموعة متنوّعة من المقتنيات تشمل الفخار والحجر الناعم المنحوت والأعمال المعدنية.

كشف أثري في الإمارات

العصري الحديدي

أدّى العصر الحديدي دوراً محورياً في تشكيل البيئة الحضرية لواحة العين. 

ومنذ نحو 3,000 عام، أسهم ابتكار نظام الفلج – نوعٌ من القنوات المائية الجوفية – في استمرارية الاستيطان والتوسُّع الزراعي، ما أنتج مشهداً مميّزاً لواحات العين.

واكتشف خبراء الآثار في منطقة العين، الذين يعملون فيها لأكثر من 65 عاماً، مجموعة من القرى والحصون والمعابد والأفلاج وبساتين النخيل القديمة التي تعود إلى العصر الحديدي. لكن موقع مدافن ذلك العصر وعادات الدفن المتعلقة به بقيت غير معروفة حتى وقت قريب.

كشف أثري في الإمارات
كشف أثري في الإمارات العصري الحديدي كشف أثري الإمارات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي دائرة الثقافة والسياحة منطقة العين سلطنة عمان

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