رامي صبري ونجله فى أحدث ظهور على انستجرام .. شاهد

شارك الفنان رامي صبري، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامي صبري برفقة نجله، وعلق على صورتهم: “علي القلب الطيب”.

ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري، حيث سيقدم لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها المتابعون ويتفاعلون معها في كل مناسبة.

أحدث أعمال رامي صبري

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

