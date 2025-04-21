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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيديو من الكواليس.. حسام حبيب يواصل التحضير لـ الألبوم الجديد

حسام حبيب
حسام حبيب

يواصل المطرب حسام حبيب تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد المتوقع أن يُطرح خلال صيف 2025.

وأوضح حسام أن الألبوم يعبر عن مشاعره الحقيقية ويمثل مرحلة درامية في حياته، حيث يتناول في نصفه الأول فترة صعبة مر بها، ثم ينتقل إلى بداية حياة جديدة يعبر عنها من خلال الأغاني، مؤكدًا أن العمل ليس تجاريًا بل يحمل مغامرة وشعور خاص، ويجري حاليًا تسجيل الأغاني في الاستوديو برفقة الملحن محمد يحيي، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس التسجيل معلقًا عليه بـ"لحظات من قلب الكواليس".

ألبوم حسام حبيب 

يأتي هذا الألبوم بعد عودته القوية إلى الساحة الفنية عقب غياب استمر لسنوات، حيث بدأ يزداد نشاطه بشكل ملحوظ على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر ظهور له عبر بث مباشر على تيك توك كشف فيه تفاصيل ألبومه المنتظر.

الألبوم الجديد يتكون من 10 أغاني سيتم طرحها على جزأين، كل جزء يحتوي على 5 أغاني.

وأعلن حسام حبيب تعاقده على الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" مع المخرج طارق العريان، حيث سيشارك في أداء ألحان وأغاني الفيلم، كما أعلن عن دعمه للمواهب الشابة في مجال الموسيقى، مشجعًا إياهم على المشاركة في ألبومه الجديد ومنحهم فرصة للظهور على الساحة الفنية.

يأتي هذا الألبوم بعد نجاح أغنية "كدابة" التي طرحها مؤخرًا، والتي شكلت عودته الفنية بعد غياب طويل، حيث يخطط حسام لطرح الأغاني بأسلوب "السنجل" للحفاظ على تفاعل الجمهور مع كل أغنية على حدة، ويعمل حسام حاليًا على تقديم الألبوم بأفضل صورة ممكنة بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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