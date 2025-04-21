الأهلي يجمد مفاوضات المدرب الجديد ويدعم مارسيل كولر

استقرت إدارة الأهلي علي تجميد مفاوضات التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بناء علي قرار من محمود الخطيب رئيس النادي والذي عقد عدة جلسات مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي.

وحرص الخطيب علي التأكيد لكولر بأن إدارة النادي لا ترغب في رحيله لكن التراجع الواضح في النتائج تسبب في غضب الجماهير ، وحال عبور عقبة صن داونز واستمرار مؤشر ارتفاع الأداء فإن الأهلي يدعمه وبكل قوة .

وبعد أن فتح الأهلي الباب لتلقي السير الذاتيهدة والتواصل مع بعض المدربين، تم إغلاق الأمر بشكل مؤقت ولكن حتي الآن لم يحسم موقف تواجد كولر في كأس العالم للأندية من عدمه.

وسيطرت حالة من الارتياح الشديد داخل النادي وجماهيره عقب الأداء الجيد أمام صن داونز والتعادل سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب أفريقيا بعد ظهر السبت، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والذي كان مرافقا للبعثة علي عقد جلسة سريعه مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة أكد لهم أن المهمة لم تنته والفريق لم يتأهل للنهائي حتي الآن.

وقال الخطيب للاعبيه إن صن داونز من أفضل فرق القارة ويملك شخصية البطل ويستطيع اللعب بشكل أفضل خارج ملعبه والتعادل السلبي نتيجة جيدة ولكنها خادعة.

وأضاف أنه يجب علي الجميع التركيز والحذر من مواجهة الإياب والتي لا تحتمل تلقي أهداف مع ضرورة تحقيق الفوز ولا غيره .