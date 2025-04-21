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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فتح الله مدرباً للنجمة اللبناني

محمود فتح الله مدرباً للنجمة اللبناني
محمود فتح الله مدرباً للنجمة اللبناني
علا محمد

أعلن نادي النجمة اللبناني، اليوم ، التعاقد مع محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2025-2026.

وكتب نادي النجمة اللبناني عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: "تعلن إدارة النجمة عن تعاقدها مع محمود فتح الله، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول حتى نهاية الموسم".

وأضاف: «"فتح الله، الذي سبق له ارتداء شعار نادي النجمة موسم 2017-2018، يعد أحد أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية، سبق له تمثيل المنتخب المصري في 53 مباراة دولية وأحرز معه كأس الأمم الأفريقية مرتين".

وأتم: "قضى فتح الله مواسمه الأخيرة في منصب المدرب العام لنادي بيراميدز حامل كأس مصر العام الماضي قبل أن يغادر منصبه قبل عام من الآن ويتوجه لمحطة قصيرة في نادي غزل المحلة".

نادي النجمة اللبناني محمود فتح الله الزمالك ومنتخب مصر السابق القيادة الفنية

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