رامي المكاوي يستقبل خبير الكاراتيه السعودي يوسف حفني

استقبل الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الخبير السعودي ومفوض الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي بالمملكة العربية السعودية، الدكتور يوسف أحمد حفني، بمكار القاهرة الدولي.

وكان في استقبال الدكتور يوسف حفني المهندس محمد عبدالنبي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتية التقليدي، بجانب عدد من المسؤولين الرياضيين المصريين وشخصيات بارزة في مجال الكاراتيه، تقديرًا لمكانته الدولية الرفيعة ودوره البارز في نشر وتطوير رياضة الكاراتيه التقليدي في المنطقة.

ويُعد الدكتور يوسف حفني من الشخصيات الرائدة في مجال الكاراتيه التقليدي على مستوى الوطن العربي، حيث يشغل منصب مفوض الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي في المملكة العربية السعودية، وقد مثل بلاده في العديد من المحافل الدولية، كما ساهم في تطوير الكفاءات الفنية والتحكيمية داخل المملكة.

وتأتي زيارته الرسمية إلى القاهرة بصفته المفوض والمسؤول الرسمي الوحيد عن رياضة الكاراتيه التقليدي في السعودية، وذلك للمشاركة في فعاليات البطولة الأفريقية الدولية المفتوحة والماستر كورس، والتي تُقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من (21 حتي 25 ابريل الجاري)، بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية والعربية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتُعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، لما تشهده من تنافس فني رفيع المستوى، وتبادل خبرات بين المشاركين، فضلاً عن دورها في تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء.

من جانبه أعرب الدكتور يوسف حفني عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهود مصر في تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى، ومؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار دعم العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الفني والرياضي بين المملكة ومصر.

وتعكس هذه المشاركة للدكتور يوسف حفني عمق الروابط الرياضية بين البلدين الشقيقين، كما تؤكد الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية في مجال الكاراتيه التقليدي.