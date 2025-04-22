إعلامي يكشف الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أزمة الزمالك مع أحمد مصطفى زيزو، هي الشروط الإضافية الموجودة في عقد اللاعب مع النادي، والتي يرى مسئولو النادي الأبيض بأنها "غير ملزمة" بالنسبة لهم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك نقطة مهمة في الشروط الإضافية في عقد زيزو مع الزمالك، بأن الشروط الموجودة ومكتوبة بخط اليد (جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بين الطرفين) وبالتالي اللاعب والنادي ملزمين بتنفيذ البنود، واعتبار لائحة الفريق ملزمة بكل تأكيد".

وأضاف: "لكن نادي الزمالك يرى أن الشروط الإضافية غير ملزمة، وطبقا لمعلوماتنا فأن بعض البنود الموجودة في الورقة تم صرفها بالفعل للاعب منها 20 الف جنيه بدل السكن شهريًا عن الـ3 مواسم، وبالتالي الزمالك التزم بأحد شروط الورقة الإضافية".

وتابع: "كما قام الزمالك بصرف مبالغ مالية وفقًا لبعض البنود الآخرى منها أكثر من 3 مليون جنيه نظير المشاركة في 15 مباراة، وربما بعض البنود الآخرى قد تكون صرفت".

وزاد: "وبالتالي فأن موقف نادي الزمالك لو لم يكن معترف بالشروط الإضافية، فلماذا قام بصرف مبالغ مالية للاعب، بينما حاليًا يرون أنهم غير ملزمين بتلك الشروط، وهو ما أثار استغراب اللاعب والمحيطين به".

وأكمل: "هناك توضيح هام، هل مر عامين على الموسم الأول لزيزو 2022 مع نادي الزمالك والذي انتهى في شهر أكتوبر، ويتبقى 6 أشهر على مرور العامين، وبالتالي يحق لزيزو المطالبة بالمستحقات المتأخرة عن قيمة العقد في الموسم الأول للاعب".

وأضاف: "اللاعب عندما كان يتم صرف مبالغ مالية من الزمالك كان يجدها مخصومًا منها الضرائب والتي يتحملها النادي وفقًا للشروط الإضافية، وكان زيزو يتقاضى بالفعل الأموال وينتظر حل الأمر مع مسئولي النادي".

وأتم: "عقد أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك بدون نسبة مشاركة، والمفاجأة أنه عندما خاض اللاعب الأولمبياد تم خصم منه نسبة المشاركة لأنه لعب مع منتخب مصر الأوليمبي، وهو أمر غريب جدًا طبقا لرواية مصدر مقرب من اللاعب.. وسيكون هناك تحركات آخرى من اللاعب خلال الفترة القادمة".