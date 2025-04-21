بيراميدز يستعد للإطاحة بـ أورلاندو والوصول لأول مرة في تاريخه لنهائي إفريقيا

يواصل فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب بين فريقي بيراميدز و أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، قد انتهى بالتعادل السلبي في جوهانسبرج، مما يجعل مباراة الإياب حاسمة لتحديد المتأهل إلى النهائي.

أستعدادات بيراميدز لـ أورلاندو بايرتس

بعد العودة من جنوب إفريقيا، منح الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش راحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب، بينما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية للحفاظ على جاهزيتهم.

كما يراقب الجهاز الفني حالة الثنائي رمضان صبحي وعلي جبر، اللذين غابا عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، مع احتمالية مشاركة رمضان صبحي في لقاء الإياب بعد تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل.

من جانبه، أعرب يورتشيتش عن استيائه من قرارات التحكيم في مباراة الذهاب، حيث أكد أن فريقه سجل هدفين تم إلغاؤهما بعد الرجوع لتقنية الفيديو، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً قويًا وكان يستحق الفوز. وأضاف أن بيراميدز سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز في القاهرة والتأهل للنهائي، مع الحذر من قوة أورلاندو بايرتس في المباريات خارج أرضه.

على صعيد التحكيم، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الحكم الجابوني باتريس مبيامي لإدارة مباراة الإياب، ويعاونه الكاميروني ألفيس نويبي والجابوني بوريس ديستوجا، فيما سيكون التنزاني أحمد علي حكمًا رابعًا.