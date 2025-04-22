ويزو: من عيوبي العصبية وأحب شخصيتي في فيلم كلب بلدي واللعب مع العيال

قالت الفنانة الكوميدية دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" إن من عيوبها العصبية، ومن أفضل الأفلام التي شاركت بها وتحبها أجابت "كلب بلدي" وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام ومع المخرج الكبير شريف عرفة.

وأضافت «ويزو» خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» أن المخرج الكبير شريف عرفة هو مدرسة في التمثيل، وكنت مرعوبة وأنا واقفة أمامه.

كان نفسي أطلع طباخة وراقصة

وتحدثت "ويزو" عن الأدوار التي شاركت بها تليفزيونيًا، ودورها مع أحمد مكي في "الكبير قوي" وشخصية "نور العيون زكريا".

و أشارت إلى أن أمنيتها وهي صغيرة أجابت: كان نفسي أطلع طباخة وراقصة.

وتابعت : «كنت أحب دور الرحالة وأعشق أدوار العنف والقبض على المجرمين، وعندما أتابع الفنانة سماح أنور عندما تقوم بدور ضابط، وكنت أتخيل نفسي مثلها وأقوم بحركات أكشن».