الخطيب يطمئن كولر: ثقتنا كاملة فيك والتركيز على دوري الأبطال

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، عن تفاصيل جلسة معنوية جمعت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، عقب مواجهة الفريق أمام صن داونز في جنوب أفريقيا ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





جلسة دعم بعد مباراة صن داونز

أوضح الغندور أن الخطيب حرص على لقاء كولر فور نهاية المباراة، في جلسة سريعة اتسمت بالدعم الكامل، حيث أشاد بالأداء القوي الذي قدمه الفريق رغم التحديات الكبيرة المحيطة باللقاء، معبرًا عن رضاه التام عن المستوى الفني والانضباط التكتيكي للاعبين تحت قيادة كولر.





رسالة طمأنة بشأن الاستمرار

وأشار الغندور إلى أن الخطيب نفى تمامًا ما يُشاع بشأن إمكانية رحيل كولر عن القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يثق في إمكانياته وخططه الفنية، وأنه مستمر على رأس الجهاز الفني، بغض النظر عن الشائعات المتداولة في الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





التركيز على دوري الأبطال وكأس العالم للأندية



كما شدد رئيس الأهلي على أهمية التركيز الكامل في البطولة الأهم حاليًا، وهي دوري أبطال أفريقيا، مطالبًا كولر بقيادة الفريق لعبور عقبة صن داونز والتأهل إلى المباراة النهائية. وأضاف أن كولر سيقود الفريق كذلك خلال المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.





تجاهل الشائعات والتركيز على الهدف

واختتم الغندور تصريحاته بأن الخطيب طلب من كولر عدم الالتفات لما يُثار خارجيًا، والتركيز فقط على العمل داخل الملعب وتحقيق أهداف النادي في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الدعم الكامل من الإدارة والجماهير



