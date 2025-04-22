الخارجية الروسية: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية قدرتنا الدفاعية بمواجهة مطامح الناتو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستلجأ إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان قدرتها الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفته بـ"مطامح الناتو العدوانية".



روسيا تحذر من "لغة التفوق" الأوروبية: سنستخدم كل الوسائل لضمان قدرتنا الدفاعية

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحذيرًا صريحًا للدول الأوروبية من مغبة استخدام ما وصفه بـ"لغة التفوق" في التعامل مع موسكو.

وفي تصريحات أدلى بها الأحد، شدد لافروف على أن روسيا لن تقبل بهذه اللهجة في العلاقات الدولية، داعيًا بعض القادة الأوروبيين إلى التخلي عن هذا النهج "إن كانوا يتمتعون بالعقلانية".

التحالف الراغب مطالب بإعادة النظر:

قال لافروف إن ما أسماه بـ"التحالف الراغب"، في إشارة إلى بعض القوى الغربية، يجب أن يعيد النظر في أساليبه تجاه روسيا، مؤكدًا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بمحاولات الإهانة أو التهويل السياسي.

استخدام كل الوسائل لضمان الدفاع:

أكد الوزير الروسي أن موسكو ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان قدرتها الدفاعية، معتبرًا أن ما وصفه بـ"مطامح الناتو العدوانية" يتطلب استعدادًا دائمًا لحماية السيادة والمصالح الروسية.

رفض لعودة الأيديولوجيات المتطرفة

وفي لهجة شديدة، أشار لافروف إلى تنامي ما وصفه بـ"الميول النازية" في بعض الدول الأوروبية، مؤكدًا التزام بلاده بالتصدي لهذه الظواهر.

وأضاف: “سنفعل كل ما بوسعنا لضمان ألا ترفع النازية رأسها من جديد”.