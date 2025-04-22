حبس شاب أطلق النار على جاره في مشاجرة بدار السلام في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أطلق النار على جاره وأصابه في الكتف؛ إثر مشاجرة مسلحة اندلعت بينهما بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة، وذلك بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصاب بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما: عمرو ش. ع. م (25 عامًا، عامل)، مصابًا بطلق ناري في الكتف الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم، والطرف الثاني هشام م. ر. أ (22 عامًا، عامل)، وتم ضبطه.

وأسفرت التحريات عن أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وقام الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ مما تسبب في إصابة الطرف الأول.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم لحين استكمال الإجراءات القانونية.