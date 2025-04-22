حماس: قطاع غزة يواجه نقصا حادا في مستلزمات الحياة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أكدت أن قطاع غزة يواجه نقصا حادا في مستلزمات الحياة الأساسية، من غذاء وماء ووقود ودواء.

في سياق أخر أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الحكومة السورية اعتقلت اثنين من كوادر الحركة لليوم الخامس دون توضيح الأسباب وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوتنا.

واعتقلت "الحكومة" السورية القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري بحسب البيان الصادر عن سرايا القدس .

وقالت سرايا القدس في بيانها : في الوقت الذي نقاتل فيه العدو الصهيوني منذ أكثر من عام ونصف في قطاع غزة نأمل مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس.

وختمت سرايا القدس : بندقيتنا لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو ولم تنحرف يوما عن الهدف الأساسي الذي هو التراب الفلسطيني الكامل.