قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في حفل تأهيل أئمة وزارة الأوقاف: خليكم حماة الحرية
الرئيس السيسي: وجهت الأوقاف بوضع برنامج تدريبي لثقل مهارات الأئمة علميا وثقافيا وسلوكيا
التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
الصحة: خطة شاملة لتحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي وتوطين صناعة الفلاتر
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية.. محمد صلاح في المركز الثاني بـ 27 هدفا
تراجع جماعي.. البورصة تختتم تعاملات الثلاثاء على مكاسب 4 مليارات جنيه
الأزهر يقرر إرسال وفد رفيع المستوى لتشييع جنازة بابا الفاتيكان
معجزة طبية في مستشفى سيد جلال.. ونقابة الأطباء تعلق
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع السياحي
قضايا ارهاب.. مصدر أمنى ينفي مزاعم احتجاز 4 نزلاء في زنازين انفرادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاينة حريق محل كاوتش حلوان: ماس كهربائي السبب| صور

حريق محل كاوتش حلوان
حريق محل كاوتش حلوان
أحمد مهدي

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة لمحل كاوتش في منطقة عزبة زين بحلوان، أن سبب الحريق ماس كهربائي في المحل بدون إصابات.

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل كاوتش في أحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين فى مدينة حلوان، دون وقوع أى إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية ماس كهربائي عزبة زين بحلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد

أرشيفية

اتجوزت على جوزها عرفي.. القبض على سيدة الحوامدية

رئيس الوزراء

صرف مرتبات أبريل 2025 غداً .. تفاصيل الزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل يطبق بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات .. السبت القادم

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

دار الإفتاء

أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك.. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة طنطا

صيدلة طنطا تطلق ملتقى توظيفي 5 مايو بمشاركة كبرى شركات الأدوية

رئيس محكمة جنايات بورسعيد

10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية في بورسعيد

طقس أسوان

رطوبة مرتفعة.. تعرف على طقس أسوان اليوم الثلاثاء

بالصور

بيطرى الشرقية: تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع| صور

تحصين ماشية
تحصين ماشية
تحصين ماشية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عمار يا مصر.. رسالة حب من سلاف فواخرجي بعد الاحتفال بشم النسيم | صور

سلاف فواخرجي وإلهام شاهين
سلاف فواخرجي وإلهام شاهين
سلاف فواخرجي وإلهام شاهين

محافظ الشرقية يتفقد رصف طريقي أبو حاكم - ميت أبو علي وملامس - الولجا.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

سارة الأردنية وحسام حبيب

سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

لوسي

لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو

شمس البارودي

ليه أنا بس اللي باتهاجم؟ شمس البارودي تنفجر في وجه منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد