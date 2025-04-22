معاينة حريق محل كاوتش حلوان: ماس كهربائي السبب| صور

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة لمحل كاوتش في منطقة عزبة زين بحلوان، أن سبب الحريق ماس كهربائي في المحل بدون إصابات.

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل كاوتش في أحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين فى مدينة حلوان، دون وقوع أى إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.