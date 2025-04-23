مواصفات كيا سورينتو 2025 الجديدة

يتوافر داخل سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة .

كيا سورينتو موديل 2025

تأتي هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سورينتو موديل 2025، وتنتمي سورينتو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تستمد سيارة كيا سورينتو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 277 حصان، وعزم دوران 421 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تأتى سيارة كيا سورينتو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4810 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

- وسائل الأمان بـ كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

زودت سيارة كيا سورينتو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ووسائد هوائية، ومانع الحركة، وISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وأجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي و خلفي، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC) .

- مواصفات كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تمتلك سيارة كيا سورينتو موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، قفل مركزي، ومقاعد من القماش، ومسند ذراع للمقعد الأمامي، ومصابيح لقرائة الخرائط، ونظام عرض المعلومات المتعددة، ومنافذ للطاقة، وبها عجلة قيادة كهربائية، وفتحات تكييف خلفية، وتعديل إمالة المقود، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود .

كيا سورينتو موديل 2025

ويوجد بـ سيارة كيا سورينتو موديل 2025 ايضا، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، وشبك أمامي مطلي بالكروم، ومرايات جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، وبها مرايات للباب إلكترونية، ومصابيح للضباب أمامية فقط، وضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، ونظام فتح و اقفال حساسات المري القابلة للطي الكترونيا.

كيا سورينتو موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة كيا سورينتو موديل 2025 بها، نوافد كهربائية أمامية و خلفية، ومزيل للضباب للنافذة الخلفية، وسياج على السقف، ومقبس 12V أمامي فقط، ونظام تحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، وتكييف أوتوماتيك، ومدخل aux، وبلوتوث، ونظام التحكم بالسرعة، ومدخل USB .

