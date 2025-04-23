مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر يكشف تفاصيل إنقاذ شاب

أكد الدكتور عبدالله السعدني، مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه تم إجراء عملية جراحية نادرة لشباب تعرض للإصابة ببتر في يده.

وقال عبدالله السعدني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان العملية استغرقت حوالي 12 ساعة، مؤكدا أن التحدي الأكبر كان هو استعادة التغذية الدموية لليد في أسرع وقت ممكن.

هذه الحالات نادرة للغاية

وتابع مدرس مساعد ججراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، أن هذه الحالات نادرة للغاية نظرًا لطبيعة الإصابة، حيث لم يكن الأمر مجرد جرح في الأوتار، بل إصابة خطيرة تتطلب تدخلًا دقيقا لإنقاذ الأنسجة.