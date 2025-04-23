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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر يكشف تفاصيل إنقاذ شاب

فريق طبي جامعة الأزهر
فريق طبي جامعة الأزهر
محمود محسن

أكد الدكتور عبدالله السعدني، مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه تم إجراء عملية جراحية نادرة لشباب تعرض للإصابة ببتر في يده.

وقال عبدالله السعدني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان العملية استغرقت حوالي 12 ساعة، مؤكدا أن التحدي الأكبر كان هو استعادة التغذية الدموية لليد في أسرع وقت ممكن.

هذه الحالات نادرة للغاية

وتابع  مدرس مساعد ججراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، أن هذه الحالات نادرة للغاية نظرًا لطبيعة الإصابة، حيث لم يكن الأمر مجرد جرح في الأوتار، بل إصابة خطيرة تتطلب تدخلًا دقيقا لإنقاذ الأنسجة.

عبدالله السعدني جراحة التجميل جامعة الأزهر بتر التغذية الدموية

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