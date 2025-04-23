أخبار محافظة القليوبية | تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين بالصين والمشدد 15 سنة لسائق وبراءة أشقائه في قـ تل شقيق زوج أختهم

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

المشدد 15 سنة لسائق وبراءة أشقائه في قـ تل شقيق زوج أختهم بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لسائق وبراءة باقي أشقائه لقتله شقيق زوج المتهمة الثالثة بسبب خلافات زوجية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة الكلية محمد عز العرب، وأمانة سر هانى خطاب.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "خالد.ج.ع"، و"جمال.ج.ع"، و"فاطمة.ج.ع" و"ضياء الدين.ع.ع"، في القضية رقم ٢٥١٣٧ لسنة ۲۰۲٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٥٨١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلوا المجني عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد موسي عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.

وقام المتهم الأول بطعنه في فخذه الأيمن بسلاح أبيض "مطواه" قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما المتهمين من الثاني للرابع بمسرح الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

بحبة الغلة .. طالبة تحاول إنهاء حياتها في القليوبية

شرعت طالبة في التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقى مدير شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المدرسة الثانوية الفنية للبنات بكفر شكر بوجود محاولة انتحار.

وتبين بالفحص أن الطالبة شرعت في التخلص من حياتها بتناول حبة غلة، ما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور وانج ويل، رئيس جامعة بكين التكنولوجية بالصين، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الأكاديمي

حضر التوقيع الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، إلى جانب أعضاء الوفد الصيني المرافق.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن توقيع البروتوكول يعد خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الصينية.

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا الى أن التعاون مع جامعة بكين التكنولوجية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتبادل العلمي والثقافي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور كريم الدش إلى أن البروتوكول يمثل بداية لمزيد من التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطرفين.