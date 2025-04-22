ضبط شاب أطلق أعيرة نارية في الهواء بسبب خلاف مالي في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب سوهاج، واقعة تهديد بالسلاح الناري إثر خلافات مالية بين فكهاني وشقيقين من أبناء ذات الناحية، حيث قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من المدعو "محمود ع. أ. ر"، 18 عامًا، فكهاني، ويقيم بدائرة المركز، يفيد بتضرره من المدعو "حسن ح. م. م"، 22 عامًا، عامل، وشقيقه "يحيى"، 16 عامًا، طالب.

وذلك لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب، دون حدوث إصابات، وقيام الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، بقصد التهديد.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول السلاح الناري المستخدم في الواقعة، حيث تم ضبطه بإرشاده، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.