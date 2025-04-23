خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، وذلك لمعرفة كيفية الاستعلام عن المعاش، بالإضافة لموعد تطبيق الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025، اعتبارًا من 1 مايو 2025، كما هو مقرر لصرف المعاشات مع بداية كل شهر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

ويمكنكم الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025 عبر اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

وعن موعد تطبيق الزيادة الجديدة، أعلنت الحكومة أن الزيادة الجديدة على المعاشات ستُصرف اعتبارًا من يوليو 2025، بنسبة تصل إلى 15%، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

وتوفر التأمينات الاجتماعية لكبار السن، العديدَ من الأماكن لصرف معاشات شهر مايو 2025 من خلالها، وجاءت كالتالي:

- ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك.

- فروع البنوك.

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

- منافذ فوري وكارت ميزة.