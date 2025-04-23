نشرة المرأة والمنوعات: الإفراط في تناول الشاي يُهدّد بهذه الأمراض.. وهل الإندومي يُسبّب السرطان؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة، الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج، معلومات لا تعرفها عن مرض ADHD، الإفراط في تناول الشاي يُهدّد بهذه الأمراض، فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

غرامة بالملايين.. 3 شركات عالمية تفرض عليها عقوبة مالية ضخمة بتركيا| تفاصيل

معلومات لا تعرفها عن مرض ADHD.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

بعد إصابة شاب بسرطان الدم .. هل الإندومي يُسبّب السرطان؟