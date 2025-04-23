رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ويتميز بمذاقه المفضل لدى الكثيرين وفوائده الصحية عند تناوله باعتدال.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

إلا أن الإفراط في شرب الشاي قد يحمل مخاطر صحية عديدة وخطيرة، وفقًا لما نشره موقع “Health”، وتشمل ما يلي :

ـ الشاي وصحة القلب:

يحتوي الشاي، وخاصة الأنواع الداكنة، على كميات مرتفعة من الكافيين، وهو منبه قوي للجهاز العصبي المركزي.

وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك الزائد للكافيين يمكن أن يؤدي إلى تحفيز مفرط لعضلة القلب، مما يتسبب في تسارع ضربات القلب والشعور بالخفقان.

ويُعد هذا الأمر خطرًا خصوصًا لمن يعانون من أمراض قلبية مزمنة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

ـ تأثير الشاي على القولون والجهاز الهضمي:

الإفراط في شرب الشاي قد يسهم في تهيج القولون العصبي، مسببًا اضطرابات في المعدة وانتفاخًا وشعورًا بعدم الراحة.

كما أن بعض الأشخاص قد يعانون من الإمساك نتيجة تناول كميات كبيرة منه، مما يزيد من معاناة مرضى القولون.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

ـ الشاي وضغط الدم:

يمكن للكافيين الموجود في الشاي أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، لا سيما لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الكافيين بانتظام أو أولئك الذين يعانون من حساسية تجاهه، مما يشكل خطورة محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

مخاطر صحية أخرى لتناول الشاي بإفراط

الأرق وصعوبة النوم

القلق والتوتر العصبي

تكون بقع على الأسنان وتآكل المينا

اختلال امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد

هشاشة العظام وآلام المفاصل



وينصح الأطباء بتناول الشاي باعتدال، والحرص على موازنة الكمية اليومية منه لتجنب آثاره الجانبية، والاستفادة من فوائده الصحية دون الإضرار بالصحة العامة.