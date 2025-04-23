أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

يقدّم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة التعرّف على أسعار الذهب في السعودية اليوم، الاربعاء، 23-4-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي".

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 411.00 ريالا سعوديا.

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 359.75 ريال سعودي.





سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 308.25 ريال سعودي.



وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 239.75 ريالا سعوديا.



سعر الذهب اليوم في السعودية





وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2877.75 ريال سعودي.

وبلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 3414.42 دولار أمريكي.