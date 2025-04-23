نشرة المرأة والمنوعات| كارولين عزمي وهاجر أحمد يشعلان السوشيال ميديا.. دراسة: نظر الأطفال والمراهقين فى خطر.. أسنانك تحتوي على 700 نوع من البكتيريا

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية.

وتم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: أفضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والأسنان من البكتيريا، دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين، وكارولين عزمي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير، وهاجر أحمد تستعرض جمالها في ظهورها الأخير.



فمك به 700 نوع بكتيريا.. أفضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والأسنان من البكتيريا

تنظيف الأسنان

دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين

قصر النظر

فستان جريء.. كارولين عزمي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير



كارولين عزمي

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في ظهورها الأخير

