أبو الغيط: 50 ألف شهيد في غزة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

«صباح البلد» يستعرض أسعار الذهب اليوم الأربعاء| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، خلال فقرته الاقتصادية، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الأربعاء.

وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4243 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل نحو 4950 جنيهًا.



إياد نصار: مسلسل الجماعة غير مفهومي عن الدراما والصناعة بالكامل



قال الفنان إياد نصار، إن بداياته ليست واحدة ولا يمكنه القول إنه بدأ من هنا فكل مرحلة من حياته كان لها بداية، فقرار ترك الفن التشكيلي والتوجه للتمثيل كان بداية، وبداية الأعمال الجادة في الأردن ثم توقف سنة لعدم قناعته بالأعمال التي عمل بها، حتى جاءت الفرصة لمسلسل حقيقي، والتي شعر فيها أنه ممثل.

وأضاف إياد نصار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح جديد" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية الكفوري، أنه توجه للوظيفة لحماية نفسه ماديا خلال العام الذي ابتعد فيه عن الفن، ثم توجه إلى مصر وعمل بأول عمل مصري في صرخة أنثى مع داليا البحيري وهو ما جعله يفهم الصناعة في مصر وكان يتحرك بحرية لأنه غير معروف بين الناس مما أتاح له فهم اللهجة وتركيبة الشخصية المصرية ومحاولة استيعابها.

وتابع: "قعدت على قهاوي واتحركت في شوارع وكان الموضوع سهل وكان الشعب مرحبا، ثم كانت الانطلاقة الأكبر في مسلسل الجماعة عندما اختارني السيناريست وحيد حامد للمشروع ثم التعامل مع محمد ياسين وطاقم العمل وكان هذا المسلسل نقل للصناعة بشكل كامل ومسلسلات قبل الجماعة كان مختلفا بعدها".



صباح البلد يستعرض أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الأربعاء، أحدث أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 50.98 جنيه

بيع: 51.08 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 58.50 جنيه

بيع: 58.62 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 68.12 جنيه

بيع: 68.27 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 13.59 جنيه

بيع: 13.62 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.74 جنيه

بيع: 167.15 جنيه



الأرصاد: انكسار الموجة الحارة.. وتوقعات بانخفاض إضافي غداً على بعض المناطق

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ولكن بداية من اليوم يبدأ انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أكثر المحافظات التي تتأثر أكثر بهذا الانخفاض هو القطاع الغربي من الجمهورية، تحديدا محافظات مطروح والإسكندرية، والعظمي هناك ما بين ال24 إلى 23 درجة، ولكن القاهرة الكبري تسجل ما بين ال34 إلى 35 درجة مئوية.

وتابع أنه بدءا من غد هناك انخفاض آخر فى درجات الحرارة بمعدل يصل إلى سبع درجات على بعض المناطق.

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، قائلا: “نوعية الملابس تلك الفترة بالتحديد تحدد بناء على الحالة الجوية، وبالتالي يجب متابعة نشرة الطقس، ولكن لا يوجد مانع من تخفيف الملابس ولكن بحذر شديد”.

مهلة 48 ساعة لشركات السياحة لاستكمال بيانات الحجاج المصريين| فيديو

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري لغرف السياحة، أن شركات السياحة المصرية أمامها مهلة 48 ساعة لاستكمال البيانات المطلوبة وإصدار التأشيرات الخاصة بالحجاج، وذلك وفق جدول زمني منظم وضعته وزارة الحج السعودية بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية.



مهلة لتجاوز التأخيرات وضمان الالتزام

وأوضح الدكتور وائل زعير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المهلة الحالية مُنحت للشركات التي تعاني من بعض التأخيرات، بهدف ضمان التزامها بالمواعيد المحددة وتجنب التراكمات الإدارية التي قد تعيق سير العملية.

رئيس هيئة قناة السويس يعلن خطة لتطوير مصنع القاطرات وإنشاء أسطول صيد وطني



أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطورات كبيرة يشهدها مصنع بناء قاطرات السفن، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لإنشاء أسطول متكامل للصيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة قومية لدعم قطاع الصناعات البحرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تحول أخضر وتوفير فرص عمل للشباب

وأكد ربيع أن هيئة قناة السويس تسير وفق استراتيجية للتحول الأخضر، تهدف إلى دمج التكنولوجيا الصديقة للبيئة في مشاريعها المستقبلية، مضيفًا: "سيتم توفير فرص عمل للشباب في إطار هذه المشروعات الوطنية، بما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصًا حقيقية في قطاع النقل البحري."

"عزم 1" و"عزم 2": الأكبر في البحر الأحمر

وفي سياق التطوير البحري، أشار رئيس الهيئة إلى أن القاطرتين الجديدتين "عزم 1" و"عزم 2" تُعدان الأكبر في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن العمل جارٍ أيضًا على استكمال مصنع اليخوت السياحية، لدعم السياحة البحرية وتوسيع نشاطات الهيئة.

شراكة صناعية لبناء قاطرات وسفن صيد

وتأتي هذه التحركات ضمن عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، يهدف إلى بناء 10 قاطرات بحرية من طراز Rastar 3200-W، تتمتع بقوة شد تصل إلى 90 طنا ومزودة بأنظمة إطفاء حديثة من الدرجة الأولى.

كما يشمل العقد أيضًا تنفيذ بناء 12 سفينة لصيد أعالي البحار، دعمًا لمبادرة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في قطاع الصيد البحري.

أبومازن: نحترم موقف الرئيس السيسي في دعمه المتواصل للشعب الفسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أننا نحترم موقف الرئيس السيسي في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، ونحيي موقف مصر والأردن في رفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني داخل أرضه.

وأضاف الرئيس الفسطيني، خلال الدورة الـ 32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، أن هناك 2165 عائلة أبيدت كليا في غزة، وما يحدث حاليا في غزة أو الضفة هو تهجير قسري، ونواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة.

ولفت الرئيس الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تقطع أوصال الضفة عبر إقامة المزيد من الحواجز، ويجب وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة كأولوية أولى.

وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، مشددا على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.



الرئيس الفلسطيني: 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ونحن أمام لحظة تاريخية وفارقة نواجه فيها مخاطر عديدة، وخسرنا أكثر من 200 ألف مواطن بين شهيد وجريح في غزة.

وأضاف الرئيس الفسطيني، خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لإبادة جماعية، وفقدان الفلسطينيين في حرب غزة خسارة استراتيجية كبيرة، والاحتلال أباد 2165 عائلة في غزة ومحاها من السجل المدني.

وأوضح أن هناك 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب على غزة.

ولفت إلى أن الأولوية الأولى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، والأولوية الثانية رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتدفق المساعدات، ونطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

أبو الغيط: 50 ألف شهيد في غزة والوضع العربي يواجه أزمات غير مسبوقة

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أن حوالي 50 ألف شهيد سقطوا في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة العصيبة.

وأكد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي أن الوضع العربي اليوم يشهد تحديات ضخمة، حيث تواجه السودان أزمة إنسانية خطيرة من جراء الصراع الداخلي، مضيفًا أن المنطقة تواجه أوضاعًا هي من الأشد في تاريخها.

وتطرق أبو الغيط إلى الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، مشيرًا إلى أن تلك الحروب تضرب أسس السلام في المنطقة، وتعمق الفجوة بين الأطراف المختلفة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المستقبل. وشدد على ضرورة تفعيل الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية، مؤكدًا أن استمرار هذه الحرب يضعف فرص السلام في المستقبل القريب.