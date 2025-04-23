أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إدراج 21 نائبا بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية سياسة لندن العدائية تجاه موسكو.

وقالت الخارجية الروسية: "نعمل على توسيع قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول البلاد"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

هجوم روسي بمسيرة على منطقة أوكرانية

قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، الأربعاء، إن هجومًا بطائرة بدون طيار شنته روسيا على مدينة مارهانيتس أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك في ظل تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ أكثر من 3 سنوات.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية فإن بريطانيا وفرنسا منفتحتان على تقبّل فكرة تخلّي أوكرانيا عن أراضٍ سيطرت عليها روسيا.

