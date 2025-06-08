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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط بيتش باجى وترويسكلات مخالفة فى حملة على كورنيش مطروح

حملة على كورنيش مرسي مطروح
حملة على كورنيش مرسي مطروح
ايمن محمود

نظمت إدارة مرور مطروح حملة على الكورنيش لمنع سير الترويسكل والبتش باجى على طريق الكورنيش حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظا على الأرواح والممتلكات

 حيث تم ضبط عدد من الترويسكلات المخالفة وكذلك البيش باجى,, وإتخاذ الإجراءات القانونية مع قيام إدارة المرور بتكثيف الحملات والضبط لإحكام السيطرة وللحفاظ على انضباط الشارع ومنع المخالفات والتنبيه بمنع تحرك الترويسكلات أو البيش باجى على طريق الكورنيش

 ياتى ذلك  حرصا على سلامة المواطن وتوفير الأمان له بالشارع والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والسياحى اللائق بمحافظة مطروح

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام صباح السبت، مجزر مطروح، بحضور الدكتور سامى عمار مدير عام مديرية الطب البيطري ورضا نعيم وأسامة الدسوقي عن مديرية التضامن الاجتماعي

حيث شهد ذبح عدد من الاضاحى ومنها عدد ١٠ رؤوس عجول والتى أهدت بها جمعية الأورمان الخيرية لتوزيعها من خلال مديرية التضامن الاجتماعي ومراكز المدن على الأسر الاولى بالرعاية بمدن المحافظة الثمانية،مع استمرار فتح مجازر مطروح أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي من خلال خدمه مجانيه مقدمه لأهالي مطروح .. والتعاون في التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على نظافة شوارع المحافظه من التلوث البيئ

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية المتواصلة والتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية من أجل توفير مزيد من الخدمات واحتياجات أهالي مطروح خاصة الأسر الاولى بالرعاية

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها بكامل قوتها واطبائها لإستقبال الأضاحي بالمجان خلال ايام عيد الأضحى المبارك مع الإشراف البيطرى الكامل وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك ،وذلك من خلال مجازرها المنتشره فى المحافظه

مجزر مرسي مطروح ، مجزر راس الحكمه ،مجزر برانى ،مجزر السلوم

،مجزر سيوه ،،مجزر العلمين

،مجزر النجيله،مجزر الضبعه

علمآ بان جارى تطوير مجزر الحمام على أعلى مستوى ليصبح مجزر نصف آلي

،مشيرا إلى أن مجزر مطروح يشهد خلال أيام عيد الاضحى ذبح عدد من الأصاحى منها لصندوق الزكاة والصدقات بعدد ٢٠٠ رأس حولى و١٦ رأس ابقار من مؤسسة مصر الخيروالتى سيتم توزيعها من خلال إحدى الجمعيات الخيرية بمطروح بالإضافة إلى عدد ١٠ رؤس من جمعية الأورمان.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح عيد الاضحى

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