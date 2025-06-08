حملة تطوعية لتسوية الطرق بمركز الداخلة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ مبادرة مجتمعية يقودها أهالي قرية الجيزة التابعة للمركز لتسوية الطرق الرئيسية والداخلية، ورفع المخلفات الصلبة والزراعية، وتجميل الميادين والمداخل العامة بمشاركة 14 معدة ثقيلة بالجهود الذاتية وذلك تضافرًا مع جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضاري بالقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

وفى سياق متصل نفذت فرق تحسين البيئة بالوحدة المحلية حملة نظافة جرى فيها قص وتهذيب الأشجار وازالة النباتات العشوائية داخل مدرسة العاشر من رمضان الاعدادية بمدينة موط وبمحيطها الخارجى ، مما ساهم في تحسين المظهر الجمالي للمدرسة وإضفاء لمسة حضارية على محيطها.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة شاملة لتطوير وتجميل مركز الداخلة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب والمواطنين على حد سواء، وتؤكد الوحدة المحلية استمرار جهودها لتحقيق أفضل مستويات النظافة والتجميل في كافة أنحاء المدينة.