فتح الحدائق والمتنزهات مجانًا في ثالث أيام عيد الأضحى بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فتح جميع الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز المحافظة الخمس مجانا أمام المواطنين وذلك احتفالا بعيد الأضحي المبارك.

وقال الزملوط ان هناك توجيهات بفتح جميع الحدائق والمتزهات ومراكز الشباب مجانا أمام المواطنين وذلك احتفالا بعيد الأضحي المبارك.

وكان الزملوط وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ، أن التوجيهات الصادرة تشمل تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان سلامة السلع وضبط الأسعار ومتابعة جهود التصدي للتعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنعها في المهد ورفع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية.