محمد أيوب: صرف إعانات للعاملين بـ الفنادق لمواجهة الأزمات

قال محمد أيوب ،رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إنه في إطار حرص الغرفة على مراعاة مصالح أعضائها والوقوف معهم في ظل الظروف الحالية وبالتنسيق مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية، تحت مظلة وزارة السياحة والآثار ، لمساعدة المنشآت الفندقية والسياحية لمواجهة الأزمات ،فقد طالبت الغرفة والاتحاد باستمرار صندوق إعانة الطوارئ .

وأوضح أيوب ، أن وفقا لذلك يستمر صرف إعانات للعاملين بالمدن السياحية المتضررة من الأحداث الراهنة بالمنطقة وهى "طابا-دهب-نويبع" ، وبالفعل تمت موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 284 على صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي بالفنادق المذكورة .

المنشآت الفندقية



وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن قامت الغرفة بتعميم منشور على أعضائها الكائنة بمناطق طابا ودهب ونويبع ،وتم صرف عدد 6 دفعات واستكمالا إلى مجهودات الغرفة في الحفاظ على مصالح أعضائها ، والوقوف معهم في ظل الظروف الحالية .

وتابع قائلا : أن الغرفة تقدمت بطلب وزير السياحة والآثار للعمل على صرف دفعات إضافية للعمال بفنادق "طابا – دهب – نويبع" ، لحين عودة السياحة إلى مجراها الطبيعي للعاملين للعاملين بالمنشآت الفندقية ،وبناء عليه وردت موافقة مجلس الوزراء على صرف 6 دفعات جديدة.