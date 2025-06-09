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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد: إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية قريبًا

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن اقتراب انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 وذلك تمهيدًا لاعتماد النتائج من قبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير أعمال التصحيح داخل لجان النظام والمراقبة، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات في مختلف المواد.


وشدد "دياب" على ضرورة تحري أقصى درجات الدقة والانضباط خلال عمليات التصحيح والمراجعة، مؤكدًا على أهمية قراءة كل ما يدونه الطالب داخل كراسات الإجابة بعناية تامة، وعدم إغفال أي جزء من الأسئلة. 

كما أكد على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات المتبعة لضمان حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أن مصلحة الطالب هي الهدف الأسمى، ولا مجال لوقوع أخطاء في عملية التصحيح أو رصد الدرجات.

وبعث الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، رسالة طمأنة للطلاب على الشفافية والنزاهة في التصحيح، وأن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول. 

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