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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات.. وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
محمد الشعراوي

أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة لخوض الانتخابات المقبلة، ضمن رؤية سياسية وتنظيمية واضحة تستهدف تقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة، ويتمتعون بالقدرة على تمثيل المواطن المصري بشكل فعّال.

الانتخابات البرلمانية 

وقال جبر، في تصريحات له اليوم، إن الحزب يعمل على إعادة تقييم شامل للدوائر المختلفة، مشددًا على أن المعيار الأول لاختيار المرشحين هو الانتماء الوطني الصادق والإيمان بمشروع الدولة المصرية، قبل النظر إلى أي اعتبارات انتخابية.

وأضاف نائب رئيس الحزب أن "المؤتمر" يسعى إلى الدفع بقيادات مجتمعية لها حضور حقيقي في الشارع، وتتمتع بسجل خدمي ملموس، مؤكدًا أن الحزب لن يدفع إلا بمن يستحق ويحظى بقبول وثقة الناخبين، وقادر على طرح حلول واقعية تنبع من احتياجات الناس.

وشدد القبطان محمود جبر على أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية واجب لا يقبل المزايدة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات المقبلة استحقاق وطني بالدرجة الأولى، وليست فقط مجرد تنافس حزبي.

الاستعدادات للانتخابات البرلمانية 

وأشار إلى أن "المؤتمر" سيُعلن عن أسماء مرشحيه خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والتقييمات اللازمة، موضحًا أن المرحلة القادمة تتطلب وجوهًا قادرة على التعبير عن تطلعات الشارع المصري، في ظل الجمهورية الجديدة التي تقودها الدولة برؤية تنموية واستراتيجية واضحة.

وأكد محمود جبر ، أن التعديلات التى شهدتها قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.

الانتخابات البرلمانية الانتخابات مجلس النواب البرلمان النواب

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