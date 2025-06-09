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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروض فنية و كرنفالية .. ختام فعاليات العيد أحلى بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

 شهدت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا لليوم الرابع على التوالي من احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، والتي  تميزت بتقديم عروض الفنون الشعبية، الأراجوز، والساحر، ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة الأطفال والنشء.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تحقق نجاحًا متزايدًا عامًا بعد عام بفضل قيمتها الترفيهية المتميزة، مشيرًا إلى أنها تتضمن برامج متنوعة وألعاب أطفال مجانية تنتشر في القرى والمدن، بالإضافة إلى توفير ألعاب إلكترونية وترفيهية مجانية للأطفال في حدائق الطفل بالمراكز. 

وتابع: كما تفتح مراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء أوقاتهم في السباحة وممارسة الرياضة في مختلف الملاعب والأندية الرياضية، مضيفًا أن نحو 270 هيئة رياضية وشبابية تقدم حفلات التنورة وعروض مسرح العرائس وفقرات الساحر والفنون الشعبية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة من النشء. 

ولفت إلى متابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة في حمامات السباحة وفقًا لبنود وإجراءات الكود المصري لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك لحماية المترددين عليها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال.

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