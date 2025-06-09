سموحة يعلن الحداد ثلاثة أيام لوفاة نجم التنس الأرضي

دخل نادي سموحة في حالة حداد رسمي، حيث قرر تعليق كافة أنشطة كرة القدم المتعلقة بالفريق الأول، والمدارس الكروية، والفريق التجهيزي لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة لاعب فريق التنس بالنادي، "أدهم صالح"، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

كما شمل القرار تعليق النشاط داخل مجمع التنس الأرضي خلال فترة الحداد.

في سياق آخر، أعلنت إدارة سموحة عن تثبيت أحمد عبدالعزيز، المعروف بلقب "مانو"، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، ليبدأ مهامه بشكل دائم انطلاقًا من الموسم الجديد 2025/2026.



ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا لأحمد سامي، الذي غادر منصبه بسبب تراجع النتائج.

وقد نال "مانو" ثقة الإدارة بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه مع الفريق، مما دفعها لتكليفه بالمهمة رسميًا خلال المرحلة المقبلة.