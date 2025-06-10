حب منذ الطفولة.. حقيقة زواج عادل إمام من فريدة أشرف

تستعد عائلة الزعيم عادل إمام للاحتفاء بحفل زفاف حفيده عادل إمام جونيور على خطيبته ورفيقة حياته، مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.

نشرت فريدة أشرف منذ أيام صور من احتفالها مع صديقاتها بعيد ميلادها واقتراب موعد زفافها على حفيد الزعيم عادل إمام.

وعبر حسابها على تطبيق انستجرام شاركت فريدة أشرف العديد من اللحظات الخاصة والاحتفالات بينها وبين زوجها المستقبلي بدأت بصور من طفولتهما.

تمتد علاقة حفيد الزعيم عادل إمام وعروسته منذ الطفولة وحتى الآن، وتدرجا في العمر سويا حتى احتفلت معه بتخرّجه وشاركها إخراج العديد من الفيديوهات الخاصة بعملها.

كما كشفت فريدة أشرف عن مساعدتها لحفيد الزعيم عادل إمام على تطبيق برنامج تأهيلي للحصول على جسم صحي ومنسق وهو من صميم عملها.