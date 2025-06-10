إزالة 4 مكامير فحم نباتي بكفر البطيخ

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة والتأكد من تشغيل وحدات المعالجة بالمكامير المطورة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

تم تنفيذ حملة جاءت بمتابعة من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط و بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتم خلالها المرور على مكامير الفحم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية ، وأسفرت عن إزالة عدد ٤ مكامير فحم نباتى على مساحة ١٠٠ متر لكل مكمورة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحرير محاضر بيئية للمخالفين ، كما تم المرور على كافة المكامير المطورة للتأكد من تشغيل وحدات المعالجة ،هذا وسوف يتم المرور بشكل يومى لإزالة اى مخالفات فى هذا الخصوص.