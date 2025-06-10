الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل

قالت الخارجية اللبنانية نحن ندين بالاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل ونؤكد ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها.

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الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، الاعتداء على عنصر من قوات "اليونيفيل"، مشيرة إلى ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها.

وطالبت بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية.

وأعادت وزارة الخارجية التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان.