ليلة العيد يدخل قائمة الأعلي مشاهدة فى مصر.. تفاصيل

تمكن فيلم “ليلة العيد" من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، بعد طرحه على منصة شاهد.

واحتل فيلم"ليلة العيد" من بطولة يسرا وريهام عبد الغفور، من احتلال المركز السابع من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر.

أحداث فيلم ليلة العيد

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

الفيلم شارك في بطولته عدد من الفنانات ابرزهن يسرا وعبير صبري وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان ويسرا اللوزي وعارفة عبد الرسول ونجلاء قدري وهنادي مهنا بالإضافة الي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وكل من الفنانين سيد رجب وأحمد خالد صالح ومن إخراج سامح عبد العزيز .