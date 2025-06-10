منوعات غنائية من الزمن الجميل بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية ضمن أنشطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للموسيقى العربية بعنوان منوعات غنائية وذلك فى التاسعة مساء الخميس ١٢ يونيو على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من روائع الطرب لعمالقة زمن الفن الجميل منها موسيقى فاتت جنبنا ، الحب اللى كان ، بتونس بيك ، طاير يا هوا ، عنابى ، و حياتك يا حبيبى ، على عش الحب ، الدوامة ، أكدب عليك ، منحرمش العمر منك ، لأ مش أنا اللى أبكي ، زى الهوا .. أداء ياسمين إبراهيم ، محمد حسن جمعة ، يمنى حسن ، ياسر سعيد .

يأتى هذا الحفل ليؤكد حرص دار الأوبرا المصرية على صون التراث الغنائى وإعادة إحياءه وتقديمه للأجيال الجديدة وإستمراراً لرسالتها الهادفة إلى تقديم الإبداع الجاد للإرتقاء بالذوق العام وتعزيز الهوية الفنية المصرية .