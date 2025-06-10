صاحبتها حسدتها.. إيناس عزالدين تكشف عن نجاتها من حادث مميت قبل 5 سنوات

كشفت الفنانة إيناس عزالدين عن تعرضها لحادث سيارة قبل 5 سنوات، والذي أدي إلى غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت إيناس عزالدين خلال لقاءها في برنامج «قعدة ستات» مع الإعلامية مروة صبري: مكنتش بروح بيتي وكنت مقيمة في المستشفى، وكان بيجي بعض أصدقائي من الوسط يسهروا معايا في المستشفي عشان أخرج من مود التعب والوجع اللي كنت بحسه والمسكنات اللي باخدها، والموقف دا قربني من ناس مكنتش قريبة منهم وعرفني معادن الناس.

إيناس عزالدين : كنت بحس نفسي ضعيفة

وأوضحت إيناس عزالدين: كنت بحس نفسي ضعيفة بعض الوقت لكن ديما كنت بقرب أوي من ربنا، وبحافظ على سورة يس من صغري، وبعد الحادثة كنت بسبح ربنا وفجأة ألاقي نفسي بقول دعاء النجاة وبعدها حصل الحادثة والحمد لله ربنا نجاني.

وأضافت إيناس عزالدين: قبل الحادثة كنت موجودة فنيا بشكل كبير وبعمل شغل كتير وبسبب الحادثة اتأخرت 5 سنين، لكن دا قضاء وقدر ربنا بيختبر فيا مدى الرضا والصبر، والتأخير أحسن بكتير لأن وارد مكنتش أبقي موجودة خالص.

وأخيرا قالت إيناس عزالدين : الحادثة أكيد كانت نتيجة حسد والحسد مذكور في القرآن، في واحدة في حياتي بتستكتر عليا الخير والفرحة، مكنش في أي عربية جمبي وكنت راجعة من التصوير ورايحة لأولادي وفجأة العربية اتقلبت بيا أكتر من مرة وكأن قوة إلهية طلعتني من العربية في الاتجاه التاني من الطريق، والناس كانت بتدور عليا في العربية بعد الحادثة، قوة العين الحاسدة صعبة.