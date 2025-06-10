من قاعات المحاضرات إلى سرير الطوارئ.. حكاية طالب شرطة خطفه الموت

لم يكن يعلم أن خطواته الأخيرة على طريق الشيخ زايد ستكون نهاية لحلمه، بعدما تعرض لـ حادث دهس في الشيخ زايد.

شاب في عمر الزهور، طالب في السنة النهائية بكلية الشرطة، تحطمت آماله على الأسفلت في لحظة، تاركًا ورائه قصة حزينة وحزنًا كبيرًا في قلوب زملائه وكل من عرفه، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة لحادث دهس طالب في كلية الشرطة، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع طالب بكلية الشرطة عقب دهس سيارة متهورة له على طريق مدينة الشيخ زايد ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق مدينة الشيخ زايد وسقوط ضحية، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر مصابا بنزيف وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسد، تم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل اسعافه.

أشارت التحريات إلى ان المتوفى طالب بالسنة النهائية بكلية الشرطة توفى والديه ويقيم بالقاهرة بمفرده، وأضافت التحريات أن المتوفى يوم الحادث فوجيء بسيارة مسرعة تطيح به على الطريق فاستعان مرافقيه بطلب النجدة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.