بحرية الاحتلال الإسرائيلي تقصف ميناء الحديدة اليمني

قصفت قوات البحرية للاحتلال الإسرائيلي ميناء الحديدة اليمني التابع للحوثيين في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء،وأكدت قناة المسيرة الحوثية وقوع الضربة دون وقوع إصابات.

الحوثيون وتفعيل جبهة إسناد غزة

وإنخرطت حركة الحوثيون في ما يُعرف بجبهة الإسناد لغزة،وشنت العديد من الضربات الصاروخية الفرط الصوتية التي فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراضها،وشملت الضربات مطار بن غوريون،وهو المطار الرئيسي في إسرائيل،والذي توقفت به حركة الملاحة عدة مرات بسبب صواريخ الحوثيين.

الحوثيون سيتوقفون عن اطلاق الصواريخ عند وقف النار بغزة

وقال بوقت سابق يحى سريع المتحدث باسم الحوثيون بإن الضربات الحوثية المستمرة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية حتى تقوم إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة،ووقف الإبادة الجماعية التي تحدث للمدنيين الفلسطينيين.

وتابع بإنه سيتوقف الحوثيون عن إطلاق الصواريخ على دولة الاحتلال عندما يتوقف إطلاق النار على المدنيين حسب بيانات حركة الحوثيين.