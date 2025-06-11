ارمي المسكنات.. حيل طبيعية تعالج الصداع بفاعلية

يمكن التخلص من الصداع بطرق متعددة. تشمل طرق إيقاف الصداع دون الاعتماد على مسكنات الألم فقط تجربة العلاج بالإبر، وأخذ فترات راحة أمام الشاشات، والراحة، وممارسة الرياضة بانتظام.



ووفقا لما جاء فى موقع health نعرض لكم مجموعة من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الصداع.





الراحة



يمكن أن يكون الصداع وسيلةً يعبر بها جسمك عن حاجته للراحة لذا يجب أن تبتعد عن التوتر وتحصل على قدر كاف من النوم ليلا مع الراحة والهدوءوفي الوقت نفسه، تأكدي من عدم حصولك على قدر كبير من النوم؛ فالنوم الزائد قد يكون مسؤولاً عن نوبات الصداع النصفي.



تناول كمية كافية من الطعام



إذا لم تأكل أي شيء لفترة من الوقت فقد تعاني من صداع بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

تناول طعام صحيّ مباشرةً وتناول كمية كافية من الطعام، بشكل عام، يُساعد في تخفيف الصداع وعلى سبيل المثال، قد تُساعد الأطعمة التالية الغنية بمعدن المغنيسيوم بشكل خاص في تخفيف الصداع:

اللوز

الفاصوليا السوداء

بذور الشيا واليقطين

سبانخ





ضع الثلج على الجبهة



يمكن أن يكون الثلج مفيدًا في علاج الصداع لذا قم بالاستلقاء والراحة وفى نفس الوقت ضع ضمادة باردة، أو كيس ثلج على جبهتك أو عينيك مما يُخفف مؤقتًا من الصداع المؤلم.



خذ حمامًا ساخنًا



يمكن أن يوفر لك الاستحمام بالبخار راحة من الصداع الناتج عن التوتر.

قد يكون بخار الدش مفيدًا لمن يعانون من ضغط الجيوب الأنفية ووجدت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن استنشاق البخار لم يكن علاجًا فعالًا لمعظم أعراض الجيوب الأنفية، إلا أن المرضى أفادوا بأنه ساعدهم في تخفيف صداع الجيوب الأنفية.



احصل على تدليك



يمكن أن يكون العلاج بالتدليك مفيدًا إذا كنت تعاني من الصداع، على الرغم من أن الأبحاث محدودة إلا أن التجارب العملية أثبتت أن التدليك الذاتي يخفف الصداع أو الحصول على تدليك احترافي من متخصصين وقد وجد البعض أن تدليك فروة الرأس فعال.

العلاج بالضغط على نقاط معينة من الجسم



الضغط على نقاط معينة من الجسم هو شكل من أشكال التدليك في الطب الصيني التقليدي، حيث يُطبّق الضغط اليدوي على نقاط معينة من الجسم تُسمى نقاط الوخز بالإبر .

صُمّم الضغط على نقاط معينة لتحقيق التوازن في تدفق الطاقة، أو ما يُعرف بـ"تشي" .

لعلاج الصداع، يمكنك محاولة الضغط على نقطة في اليد بين الإبهام والسبابة أو اضغط على الفجوة بين الإصبعين بإبهام وسبابة اليد الأخرى، ودلكها بحركة دائرية لمدة خمس دقائق، ثم بدّل اليدين.





امنع الكحول



قد يؤدي شرب الكحول إلى الصداع لذا يجب الامتناع عنه ، وفى الأبحاث العلملية تم تحديد الكحول كمحفز للصداع النصفي لما يصل إلى 60٪ من الأفراد.



للمساعدة في تقليل احتمالية الإصابة بالصداع، يمكنك الحد من كمية الكحول التي تشربها و الاعتدال في الشرب يعني أن البالغين الذين بلغوا السن القانوني للشرب يقتصرون على مشروبين أو أقل يوميًا للرجال، ومشروب واحد أو أقل يوميًا للنساء.





حافظ على رطوبة جسمك



يُعد الصداع من أولى علامات الجفاف ، وهو فقدان الجسم للماء وقد يُسبب الجفاف وحده الصداع، ويُفاقم الصداع المرتبط بحالة صحية كامنة.

يجب أن تحدد كمية الماء اليومية حسب عمرك ووزنك ونشاطك اليومي ، ويمكنك تلبية احتياجاتك من الماء من مصادر أخرى غير الماء العادي، مثل السوائل منخفضة السعرات الحرارية والفواكه والخضراوات.

ستحتاج إلى زيادة استهلاكك للماء للحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب الصداع إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا أو تعيش في بيئة دافئة ورطبة.



راجع أدويتك



معرفة ما إذا كان الدواء الذي تتناوله له آثار جانبية كالصداع قد يكون مفتاحًا لتخفيف ألمك و إذا كنت تُفرط في استخدام دواء الصداع، فقد تُفاقم ألمك دون علمك.

يُطلق على هذا النوع من الصداع اسم صداع الإفراط في تناول الأدوية (MOH) و قد يُطلق عليه اسم صداع ارتداد المسكنات، أو الصداع الناتج عن الأدوية، أو صداع سوء استخدام الأدوية.

وتشمل الأدوية التى تسبب الصداع، ما يلي:

أسِيتامينُوفين

أسبرين

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)

المواد الأفيونية

أدوية النوم

التريبتانات تُستخدم عادةً لعلاج الصداع النصفي

إدارةالتوتر

قد تشمل آثار التوتر على الجسم الصداع ويُطلق على صداع التوتر أحيانًا اسم صداع تقلص العضلات أو صداع الإجهاد، نظرًا لاحتمال وجود صلة بين التوتر ووضعية الجسم.

يُمكن أن يكون أخذ فترات راحة متكررة من المواقف الصعبة والاسترخاء مفيدًا لتخفيف الصداع ويكمن السر في إيجاد نشاط مريح تستمتع به، بدءًا من المشي وقراءة كتاب، وصولًا إلى ممارسة الحرف اليدوية أو اكتشاف هواية جديدة.

