"القيم الاخلاقية في تعاليم السيد المسيح".. رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

نوقشت بقسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، أمس، الرسالة المقدمة من الباحث سامي سمير سمعان للحصول على درجة الماچستير وموضوعها "القيم الاخلاقية في تعاليم السيد المسيح"

تكونت لجنة المناقشة من: نيافة أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية. ود. عايدة نصيف أيوب أستاذ ورئيس قسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية رئيسًا ومشرفًا. ود. القس بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت عضوًا مناقشًا. ود. فايز سدراك سليمان أستاذ الكتاب المقدس عضوًا مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الماچستير بتقدير امتياز.

حضر مناقشة عدد من الآباء الكهنة والباحثين ومدرسي الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.