معرض في سان بطرسبرغ لتخليد انتصار الجيش الأحمر على النازية

افتُتح في متحف سان بطرسبرغ معرض فني وثقافي بعنوان "إلى مجد روسيا وذكريات حربنا"، بالتزامن مع انطلاق منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكثر من مئة دولة.

يسلط المعرض الضوء على التاريخ العسكري الروسي، لا سيما الحرب الوطنية العظمى التي انتهت بانتصار الجيش الأحمر على النازية.

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محتوى المعرض: لوحات وأسلحة توثق الحرب

وأفاد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، بأن المعرض يتضمن لوحات فنية وتشكيلية، وصورًا توثق معارك الحرب، بالإضافة إلى عرض لأسلحة استخدمها الجيش الأحمر.

وترى موسكو أن هذه الأسلحة تعكس القوة العسكرية الروسية، في مقارنة غير مباشرة بالتجهيزات الغربية، لا سيما في ظل النزاع الحالي مع أوكرانيا.

رسائل موجهة للزوار والوفود الدولية

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار، بمن فيهم الوفود الدولية المشاركة في المنتدى، بالهوية التاريخية والثقافية والعسكرية لروسيا.

ويأتي افتتاح المعرض في توقيت يتزامن مع ظاهرة "الليالي البيضاء"، التي تشهد خلالها المدينة تدفقًا كبيرًا من السياح، ما يمنح الحدث بُعدًا دعائيًا إضافيًا.