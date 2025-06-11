دفن جثة عامل دهسته سيدة بسيارتها في المقطم

صرحت جهات التحقيق، بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة بمنطقة المقطم، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بوقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) سيارتها بالطريق محل البلاغ اصطدمت بـ (عامل – مقيم بمحافظة المنيا) حال عبوره الطريق.

ونتج عن ذلك إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاته، وبمواجهة المذكورة اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.