وزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية

يشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، بمدينة نيس الفرنسية.

وغادر "فاروق" القاهرة صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وذلك تلبيةً لدعوة من مفوضية هيئة مصائد الأسماك للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

ويشارك وزير الزراعة في الجلسة الوزارية المقرر عقدها في 13 يونيو الجاري على هامش المؤتمر، حيث تشهد هذه الجلسة حضورًا رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصائد الأسماك بالإقليم.

ومن المقرر أيضا أن يعقد "فاروق" لقاءات ثنائية مع بعض من نظراءه بالدول المختلفة، فضلا عن مفوض هيئة مصائد الأسماك وبعض مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع الحيوي، لبحث سبل التعاون المشترك.