الإمارات.. عقد قران ولي عهد أم القيوين على كريمة محمد بن حمدان آل نهيان

أقام الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بالديوان الأميري، حفل استقبال بمناسبة عقد قران الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على كريمة الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.



وتقبّل حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيوخ والحضور بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يحفظ العروسين وأن يبارك لهما عقد قرانهما الميمون، وأن يجمع بينهما في خير ومودة ورحمة.

وحضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ.