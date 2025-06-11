توريد145 ألف و130 طن قمح من محصول الموسم الجديدفي الغربية

قال المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد145 ألف و130 طن و283 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توريد الاقماح

وأشار " عبود"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 25 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 200 ألف طن من محصول القمح.

دعم المزارعين

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بمراكز المحافظة، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمني بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.